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Российский нападающий может стать игроком стамбульского клуба

Российский нападающий может стать игроком стамбульского клуба

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба может перебраться в Турцию, утверждает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 33-летним форвардом интересуется "Истанбул Башакшехир".

Стамбульский клуб уже общался с Дзюбой на тему возможного перехода. Самому форварду нравится этот вариант продолжения карьеры из-за возможного участия клуба в еврокубках.

Напомним, в настоящее время "Истанбул Башакшехир" выступает в квалификации Лиги Конференций. Соперником клуба по раунду плей-офф стал бельгийский "Антверпен".

В прошлом сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач в 39 матчах за "Зенит", который покинул по истечении срока контракта. Последний месяц футболист поддерживал форму с казанским "Рубином".

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