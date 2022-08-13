Дагестанец покорил вулканическую вершину Казбека

13 авг. 4:05

Работник Росгвардии из Дагестана, подполковник полиции Кямал Гусейнов вместе с группой альпинистов совершил восхождение на гору Казбек (5000 м), сообщает пресс-служба ведомства.

На восхождение было потрачено четыре дня. Как отметил Гусейнов, путь к вершине требовал основательной подготовки, выносливости, стойкости и силы духа. Свое покорение вершины он посвятил предстоящему 70-летнему юбилею вневедомственной охраны Росгвардии. Альпинизмом Гусейнов увлекся всего три года назад, но за это время успел побывать на вершинах Ерыдага, Шалбуздага и Пабаку. В 2020 и 2021 годах росгвардеец дважды покорил гору Эльбрус с южной и восточной стороны.