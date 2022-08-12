В Конье завершился 8-й день V Исламиады

12 авг. 22:38

Восьмой соревновательный день завершился сегодня на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецкой Конье.

Спортсмены состязались в тяжелой и легкой атлетике, борьбе, тхэквондо, пара-стрельбе из лука и стрельбе, бочче, а также в игровых видах - футболе, волейболе и гандболе.

Сборная Азербайджана сегодня завоевала 5 медалей, 2 из них - высшего достоинства. Все награды принесли команде борцы. Представители греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами Исламиады. Вольник Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал серебро. Отличились и девушки-борцы: Элис Монолова (65 кг) стала серебряным призером, а Эльнура Мамедова (55 кг) завоевала "бронзу".

Отметим, что еще 2 бронзовые медали заработали члены сборной Азербайджана по пара-стрельбе из лука.

В медальном зачете на сегодня лидирует Турция с 41 золотой, 41 серебряной и 32 бронзовыми наградами, второе место у Ирана (20-18-13), на третьей строчке Узбекистан (14-10-19). Далее следуют Казахстан (11-5-18), Индонезия (8-3-6) и Азербайджан (7-10-13).