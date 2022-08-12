Из КБР была доставлена гуманитарную помощь врачам-добровольцам в ДНР

12 авг. 22:26

Участники военно-патриотического фонда "Новая высота" из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) привезли в ДНР два автомобиля с медицинским оборудованием и принадлежностями для врачей-добровольцев из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщил исполнительный директор фонда "Новая высота" Арсен Камбиев.

"Сегодня мы прибыли в Донецкую Народную Республику, чтобы передать гуманитарный груз для врачей-добровольцев из СКФО и ЮФО. Это 50 комплектов экипировки для врачей, аппарат ИВЛ, дефибрилятор, носилки, жгуты, бандажи, шприцы и прочие медицинские принадлежности. Пока прибыло две машины, привезли не все, что планировали, через месяц привезем еще столько же", - сказал он, передает ТАСС.

Уточняется, что участниками экспедиции были – врач анестезиолог-реаниматолог, медбрат-анестезист, водитель санитарного автомобиля, специальный корреспондент и охранник.