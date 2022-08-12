Кинолог предотвратил падение ребенка из окна в Казахстане

12 авг. 21:58

Инспектор-кинолог спас пятилетнего ребенка от выпадения из окна в Восточно-Казахстанской области, об этом сообщает официальный портал Polisia.kz

Девятого августа на круглосуточный канал "102" полицейского отдела Уланского района поступил сигнал о том, что маленький ребенок стоит на подоконнике открытого окна на пятом этаже.

На него незамедлительно отреагировали, на место выехала следственно-оперативная группа. Через пару минут правоохранители уже прибыли на место, где нашли уже спасенного мальчика и кинолога Асыла Берикова.

Выяснилось, что Асыл побежал спасать ребенка еще во время регистрации вызова. Он оперативно вскрыл подъездную дверь,а дверь в квартиру ему открыла 12-летная девочка, которая не заметила, как младший брат залез на подоконник. В комнате Асыл разговорами отвлек ребенка и благополучно снял его с подоконника.

Оказалось, что мать детей в этот момент выходила в магазин. С родителями провели профилактическую беседу.