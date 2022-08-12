Эстония с 18 августа ограничивает выдачу виз въезд для россиян

12 авг. 21:46

Правительство Эстонии утвердило ограничение выдачи виз россиянам и запрет на въезд в страну гражданам России, которые имеют выданную Таллином визу и планируют посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", - сказано в нем.

Кроме того, граждане России, получившие визу от другой страны-участницы Шенгенского соглашения или те, кто уже находятся в Шенгенской зоне, могут попасть в Эстонию.

Что касается ограничения на подачу заявления на получение эстонской визы, то ее смогут получить только те россияне, которые приезжают для посещения гражданина Эстонии, живущего в Эстонии, или близкого родственника, живущего в Эстонии с долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты и члены их семей, сотрудники международной торговли и сферы пассажирских перевозок, работающие в Эстонии, лиц, которые могут передвигаться на основании права ЕС, и тех, кому Таллин считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.