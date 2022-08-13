Turkish Airlines первой в мире полностью восстановилась после пандемии

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines - единственная среди сетевых европейских авиакомпаний полностью восстановилась после пандемии нового коронавируса благодаря быстрому возобновлению полетов во многие части мира, пишет Airline Weekly. "Turkish Airlines продолжает выделяться среди своих конкурентов, расширяя свою сеть маршрутов, увеличивая долю рынка и прибыльность", - сказал председатель правления Turkish Airlines Ахмет Болат.

По сравнению с 2019 годом выручка авиакомпании увеличилась почти на 43% до $4,5 млрд, пассажиропоток вырос почти на 12% при увеличении пропускной способности на 12,3%, доходность также выросла на 12%. Доходы от грузоперевозок выросли на 171% до $1,1 млрд. В целом операционная прибыль турецкой авиакомпании составила $520 млн, а чистая прибыль - $576 млн.

По сравнению с производительностью европейских авиакомпаний эти результаты впечатляют. Выручка Air France-KLM во втором квартале выросла на 11,4% лишь за счет пропускной способности, которая по сравнению с 2019 годом упала на 18%. Доходы International Airlines Group снизились на 12% из-за уменьшения пропускной способности на 22%. А выручка Lufthansa Group сократилась на 12% из-за снижения пропускной способности на 26%.

Turkish Airlines - не просто очередная европейская сетевая авиакомпания. Стамбульский аэропорт представляет собой гибрид международных суперхабов стран Персидского залива в Абу-Даби, Дохе и Дубае и традиционного европейского хаба, при этом сочетаются короткие маршруты и дальнемагистральные межконтинентальные рейсы. Подобный гибрид позволяет Турции обслуживать направления с более короткими расстояниями в Европе, а также в Центральной Азии и Африке, имеющие смысл лишь при наличии небольших узкофюзеляжных самолетов - парки Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways в подавляющем большинстве состоят из широкофюзеляжных самолетов. Turkish Airlines также имеет развитую сеть внутренних маршрутов.

Во втором квартале авиакомпания запустила рейсы по пяти новым маршрутам: Бухара (Узбекистан), Джуба (Южный Судан), Бергамо (Италия), Ризе (Турция), Тиват (Черногория). Согласно данным расписания Cirium, лишь два из этих направлений обслуживались другими авиакомпании в Европе или Персидском заливе: Бергамо и Тиват. "Местный спрос очень высок. Наша сеть огромна, и возможность открытия новых направлений высока", - сказал финансовый директор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Решение возобновить полеты раньше, чем многие конкурирующие компании, дало Турции "преимущество первопроходца" в восстановлении авиаперевозок.

Отвечая на вопрос о влиянии украинского кризиса на Турцию, Шекер сказал, что оно неоднозначно. Во-первых, все рейсы из Украины, где авиакомпания обслуживала шесть направлений, были прекращены. Однако Турция не стала прекращать полеты в Россию и из России. Шекер сказал, что доходность на российских направлениях (всего турецкая авиакомпания летает в 10 городов России) выросла, что компенсирует потерю пассажиропотока.

Конечно, Турция не застрахована от скачка мировых цен на энергоносители. Во втором квартале расходы авиакомпании на топливо подскочили почти на 86% до $1,8 млрд по сравнению с тремя годами ранее. Тем не менее Шекер сказал, что хеджирование рисков, связанных с подорожанием топлива, защитила авиакомпанию от самого сильного скачка цен на топливо.

Но в целом затраты Turkish Airlines находятся под контролем по сравнению с европейскими авиакомпаниями. Во втором квартале удельные затраты без учета топлива упали на 10,8% по сравнению с 2019 годом. У Air France-KLM этот показатель вырос на 2,4%, у IAG - на 21,3%, а у Lufthansa Group - на 8,5%.

В Turkish Airlines оптимистично настроены по поводу перспектив. В третьем квартале авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток на 10-20% в годовом исчислении и еще на 5-15% в четвертом квартале. По словам Шекера, в течение всего года пропускная способность будет больше, чем в 2019 году. Компания планирует начать летать в еще 14 городов; в том числе в Денвер и Детройт, а также осуществлять более короткие перелеты в места, не обслуживаемые основными конкурентами авиакомпаниями, такие как Ла-Корунья (Испания), и Порт-Судан (Судан). Авиакомпания откроет новые направления за счет добавления в парк примерно 15 новых самолетов.

"С начала третьего квартала продажи пассажирских билетов оставались высокими", - сказал Шекер по поводу экономических перспектив, добавив, что исходя из текущих данных, в Турции ожидается высокий спрос как минимум до октября.

Несмотря на это, Turkish Airlines "внимательно следит за бронированием и другими ведущими макроэкономическими показателями, чтобы увидеть какие-либо возможные признаки падения спроса в ближайшие месяцы", - отметил Шекер.

В Turkish Airlines ожидают, что доходы за весь 2022 год превысят уровень 2019 года, сказал финансовый директор авиакомпании. Прогнозируется, что доходы возрастут, а удельные затраты, за исключением топлива, снизятся.