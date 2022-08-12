Более 600 тыс жителей Ставрополья вышил из "теневой занятости"

12 авг. 21:39

Трудовые отношения за семь лет легализовали свыше 600 тыс жителей Ставропольского края, сообщает пресс-служба управление по информационной политике краевого правительства.

"В прошлом году из сектора теневой занятости были выведены более 28 тыс. человек. В 2022 году выявлены и легализованы трудовые отношения более шести тыс. человек", - приводит данные статистки управление.

Уточняется, что наиболее часто неформальная занятость выявляется в организациях малого и среднего бизнеса и у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях общепита, торговли, гостиничном бизнесе, на автомойках и в автосервисах, в сфере строительства, в крестьянско-фермерских хозяйствах, у лиц, ведущих личные подсобные или домашние хозяйства.