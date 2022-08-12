Грузинские баскетболисты уступили израильтянам

12 авг. 21:15

Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы провела встречу в Тбилиси с командой Израиля, по результатам которой хозяева площадки уступили гостям со счетом 96:104.

По словам одного из лидеров грузинской команды центрового Георгия Шермадини, результат в 96 очков – очень хороший. "В такое время по правилам и порядку матч должен быть выигран, но соперник набрал более 100 очков. Значит, мы плохо играли в обороне. Именно на это обратил внимание главный тренер Ильяс Зурос в раздевалке после матча", - сказал он.

Также тренер отметил, что грузинская сборная должна выигрывать игры, в первую очередь, хорошо играя в обороне, передает Sputnik Грузия.