Ереван попросил Тбилиси открыть порты для России

12 авг. 20:58

Армянское правительство обратилось к Грузии с просьбой об использовании портов для перевозки грузов, такое сообщение распространило Агентство морского транспорта Грузии.

Ранее глава Минэкономики Армении Ваан Керобян заявил о скором запуске паромной переправы, соединяющей черноморский порт Поти с российским портом "Кавказ" в Азовском море.

"Правительство Армении обратилось с просьбой к правительству Грузии качестве альтернативы Ларсу рассмотреть использование морского транспорта, который будет обрабатывать груз из Армении, в частности продукты питания, скоропортящиеся продукты и эссенции", - цитирует сообщение агентства Sputnik Грузия.

В ведомстве напомнили, что Армения, не имеющая прямого выхода к морю, традиционно пользуется портами Грузии для международной торговли.

Кроме того, уточнили в агентстве, Грузия - участница международной конвенции "О транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю", согласно которой, государства не имеющие доступа к морю, должны находиться в равных условиях с приморскими странами относительно свободного выхода к морю.

Причиной обращения Еревана к Тбилиси стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и РФ, через который грузы из России попадают в Армению.