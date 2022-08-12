В Северной Осетии поддержат ремонт и создание социальных объектов

12 авг. 20:43

Более 819 млн рублей предусмотрено в текущем году на создание и ремонт объектов по программе "Современный облик сельских территорий", информирует пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2022 году в рамках подпрограммы "Современный облик сельских территорий" на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры предусмотрено 819,6 млн рубля", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Уточняется, что сейчас уже ведутся работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в селении Чикола и реконструкции водопроводных сетей селения Эльхотово, а также реконструируются водопроводные сети в селениях Сунжа, Брут и Хумалаг.