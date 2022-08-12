Борцы принесли Азербайджану "золото" и "серебро" V Игр исламской солидарности

12 авг. 20:30

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов завоевал золотую награду на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

В финальной схватке он со счетом 6:3 обыграл киргизского спортсмена Калидина Асыкеева.

Еще один представитель этого же стиля, Ульви Ганизаде, взял "серебро" - со счетом 9:8 он уступил в финале иранскому спортсмену Мохаммаду Ростами.

Напомним, V Игры исламской солидарности продлятся до 18 августа, в них принимают участие спортсмены из 56 стран Организации исламского сотрудничества.