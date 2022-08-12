Еще четыре жителя Северной Осетии стали донорами костного мозга

12 авг. 19:59

Четыре человека стали донорами костного мозга в Северной Осетии, рассказал инициатор проведения донорских акций, президент благотворительного фонда "Быть добру" Амурхан Кусов.

"Этот показатель является самым лучшим в регионах Северного Кавказа", - цитирует его ТАСС.

Кусов пояснил, что в республике живет много людей, страдающих лейкозом, для большинства не удается найти доноров, и они умирают.

С 2017 года в рамках акций потенциальными донорами костного мозга стали 2 тысячи 347 жителей Северной Осетии. Такие мероприятия проходят в последние выходные каждого месяца.