Росстат: ВВП РФ упал на 4% во II квартале

12 авг. 19:21

Российский ВВП, по предварительной оценке, сократился во II квартале текущего года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных Росстата.

В ведомстве пояснили, что при расчете динамики показателя применялись индикаторы отраслевой статистики, часть из которых оказала влияние на снижение физического объема.

Так, оптовый товарооборот упал на 15,3%, розничный - на 9,8%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, работа по ликвидации загрязнений сократились на 8,9%. Пассажирооборот оказался меньше на 5,3%, обрабатывающие производства - на 3,3%, грузооборот - на 2,9%.

напомним, ранее Росстат подтвердил оценку роста российского ВВП в I квартале на уровне 3,5%.