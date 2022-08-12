"Карабах" приблизился к Лиге чемпионов еще на шаг, "Пюник" поборется за выход в Лигу Европы 

На этой неделе завершился 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и Лиги Конференций. От республик Южного Кавказа на данной стадии квалификации выступали три команды - "Карабах", "Нефтчи" (обе - Азербайджан) и "Пюник" (Армения).

Для агдамского "Карабаха" (Азербайджан) судьба путевки в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов решалась в Будапеште в матче против местного "Ференцвароша". В первой встрече команд, прошедшей в Баку на прошлой неделе, была зафиксирована ничья (1:1), поэтому фаворитом второго матча и всего противостояния, по мнению букмекеров и ряда экспертов, были хозяева. За "Ференцварош" говорила и статистика. Венгерская команда в этой квалификации сильнее проводила ответные матчи. "Карабах" же, напротив, был предпочтительнее в домашних встречах.

Начало ответного матча получилось бодрым. Счет мог быть открыт уже на первой минуте, однако нападающий "Карабаха" Рамиль Шейдаев пробил над перекладиной примерно с 12 метров. На 7-й минуте игрок "Ференцвароша" небрежно отдал пас партнеру, гости перехватили мяч и провели быструю атаку, которую завершил точным ударом в ближний угол французский полузащитник Абделла Зубир. В первом тайме и у "Ференцвароша", и у "Карабаха" было достаточно моментов, чтобы по несколько раз поразить ворота друг друга, однако на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу агдамцев. На 54-й минуте сенегальский нападающий Ибраима Ваджи увеличил преимущество "Карабаха" до двух мячей. На 78-й минуте он же отправил третий мяч в ворота хозяев, оформив дубль. За четыре минуты до конца основного времени "Ференцварош" сократил отставание в счете, однако на большее хозяев не хватило. В раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышел "Карабах". На этой стадии агдамцы сыграют с "Викторией" Пльзень (Чехия).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов признал закономерность поражения от "Карабаха". "Мы уступили более доминирующему сопернику. Должен сказать, что это заслуженное поражение. После такого матча можно увлечься эмоциями, поэтому сейчас надо сделать шаг назад, снова спокойно посмотреть матч, и только тогда я смогу его правильно оценить", - поведал российский специалист.

Он также подчеркнул, что игроки венгерской команды не смогли как следует показать себя на поле. "С самого начала мы не подошли к матчу должным образом. И он прошел не так, как мы планировали", - сказал Черчесов.

Интрига в противостоянии "Пюник" - "Црвена Звезда" умерла еще в первой встрече в Белграде, в которой сербская команда забила в ворота соперника пять безответных мячей. В том матче здорово проявил себя полузащитник хозяев Осман Букари, оформивший хет-трик.

Ответная встреча получилась менее результативной. В первом тайме игроки "Пюника" нанесли несколько опасных дальних ударов по воротам гостей, однако распечатать ворота им так и не удалось. На 29-й минуте "Црвена Звезда" получила право на пенальти. К точке подошел полузащитник Александар Катаи, но переиграть голкипера хозяев Станислава Бучнева он не смог. Через 15 минут "Црвена Звезда" заработала еще один одиннадцатиметровый. На этот раз сербы были точнее - отличился Гелор Канга. На 60-й минуте нападающий Милан Павков во второй раз поразил в ворота "Пюника", установив тем самым окончательный результат - 2:0 в пользу гостей. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышла "Црвена Звезда". "Пюник" же теперь попробует пробиться в групповой этап Лиги Европы. Соперником ереванской команды в раунде плей-офф квалификации данного турнира станет тираспольский "Шериф" (Молдавия).

Единственным клубом из стран Южного Кавказа в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций был "Нефтчи". Соперником бакинской команды на этой стадии был венский "Рапид" (Австрия). Первая встреча состоялась в столице Азербайджана на прошлой неделе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Ответный матч начался с атак "Рапида". На 12-й минуте венская команда не реализовала 100%-й момент. Нападающий Николас Кюнн вышел один на один, но пробил мимо ворот. На 27-й и 32-й минутах хозяева были снова близки к тому, чтобы распечатать ворота гостей, но мяч дважды угодил в перекладину. На перерыв команды ушли с нулями на табло. На 58-й минуте полузащитник Хасан Саиф вышел по центру на ворота "Рапида", но выскочивший из ворот вратарь не позволил хавбеку переправить мяч в сетку. Счет в матче был открыт на 66-й минуте - отличился полузащитник Марко Грюлль, замкнувший навес с правого фланга. Спустя пять минут "Нефтчи" получил отличную возможность восстановить статус-кво, но Хасан Саиф из убойной позиции умудрился пробить мимо ворот.

Основное время закончилось минимальной победой "Рапида". Игра перешла в овертайм, в самом начале которого у "Нефтчи" был хороший шанс сравнять счет, но полузащитник Эмин Махмудов зарядил со штрафного в перекладину. А на 112-й минуте нападающий "Рапида" Ферди Дрейф забил второй мяч в ворота "Нефтчи", ставший в итоге для его команды победным. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Конференций вышел "Рапид", "Нефтчи" покидает турнир.

Из трех клубов, представлявших республики Южного Кавказа в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги Конференций, борьбу за выход в еврокубки продолжат два. В противостоянии "Карабаха" и "Ференцвароша" букмекеры отдавали небольшое предпочтение венграм, однако уверенная игра "Карабаха" в ответной встрече позволила агдамской команде одержать убедительную победу (3:1) и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

В паре "Пюник" - "Црвена Звезда" сербская команда подтвердила статус безоговорочного фаворита, забив в двух матчах в ворота соперника семь безответных мячей (5:0, 2:0). Несмотря на поражение, у ереванской команды все еще есть шанс выступить этой осенью в еврокубках. Для этого "Пюнику" необходимо в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы обыграть по сумме двух матчей молдавский "Шериф".

Венский "Рапид" считался экспертами фаворитом в противостоянии с "Нефтчи". Тем не менее, бакинская команда дала достойный бой своему сопернику и была близка к выходу в раунд плей-офф квалификации. В первой встрече победу со счетом 2:1 одержал именно "Нефтчи", а в ответном матче судьба путевки в следующий раунд решилась лишь в дополнительное время. У бакинской команды было достаточно моментов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но подвело исполнительское мастерство.