МИД: Россия даст ответ на высылку дипломата из Черногории

12 авг. 18:54

Москва примет ответные меры из-за высылки Черногорией еще одного российского дипломата, сообщили в МИД РФ.

"Россия даст соответствующий ответ", - указали в МИД РФ в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Подгорица объявила персоной нон грата российского дипломата. В апреле МИД Черногории сообщил о высылке четырех дипломатов РФ, которые должны были уехать из страны в течение семи дней. В конце мая Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника черногорского посольства в России.