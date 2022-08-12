Ильхам Алиев: ждем от Армении маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели

12 авг. 18:46

Азербайджан ждет в ближайшие недели от Армении маршрута Зангезурского коридора, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Сразу после окончания войны я сказал, что нам нужен мир. Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Мы еще не получили положительный ответ, но я надеюсь, что он будет. Должна быть создана комиссия по делимитации. Они тоже возражали против него, но в итоге согласились", - пояснил глава государства.

Ильхам Алиев обратил внимание на необходимость Зангезурского коридора, против которого возражала армянская сторона. "Теперь в ближайшие недели ждем от них маршрут Зангезурского коридора", - поведал он.

Президент подчеркнул, что с оптимизмом смотрит в будущее. Он констатировал, что Азербайджан всегда добивается, чего хочет, - а хочет он, чтобы "в регионе был мир, чтобы не было войны, чтобы Азербайджан успешно развивался, чтобы наш народ жил хорошо и зажиточно".