Наставник "Ахмата" рассказал, какое влияние глава Чечни имеет на клуб

12 авг. 18:38

Главный грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал в интервью Metaratings, насколько велико влияние главы Чечни Рамзана Кадырова на футбольный клуб.

"Конечно, его внимание и влияние велико. В прошлом году он несколько раз приезжал на тренировки команды. Сейчас решаются все организационные вопросы, которые возникают", - поведал наставник.

Он отметил, что клуб становится более разнообразным. "Нам купили комфортабельный автобус, так как не во все места можно добраться на самолете. Скоро привезут криокамеру", - сказал Талалаев.

По его словам, несмотря на то, что санкции влияют на "Ахмат" гораздо сильнее, чем на другие клубы, грозненцы продолжают функционировать во многом благодаря главе Чечни и президенту клуба, который является председателем республиканского парламента. Они делают все возможное для функционирования команды, добавил главный тренер "Ахмата".

Напомним, после четырех туров "Ахмат" с 5 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.