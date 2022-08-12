На Ставрополье ускорилась вакцинация от ковида

12 авг. 18:21

Темпы вакцинации и ревакцинации против коронавируса выросли в Ставропольском крае на 62% за неделю, проинформировали замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева.

"Когда пошел амбулаторный "омикрон", люди успокоились, упал удельный темп вакцинации. За последние две недели резко выросло [число желающих вакцинироваться], граждане услышали наш призыв", - сказала она.

Так, по ее словам, на минувшей неделе увеличение по количеству вакцинированных было 36%, за последнюю неделю рост вакцинированных составил 62%. "Граждане массово пошли на вакцинацию и повторную вакцинацию", - подчеркнула представитель ведомства.