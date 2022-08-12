Иранские автопроизводители примут участие в выставке в Москве

12 авг. 18:15

Иран примет участие в Московской автомобильной выставке. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Реза Фатеми Амин.

Он подчеркнул, что присутствие на выставке в столице России - хорошая возможность для Ирана продемонстрировать свою продукцию.

"Когда мы экспортируем дроны, кислородные аппараты и роботов-хирургов в разные страны, это показывает нашу силу и помогает нам быть признанными в мире", - приводит слова министра агентство IRNA.

Амин обратил внимание на то, что Россия является высокотехнологичной страной, и экспорт автозапчастей или турбин и других высокотехнологичных продуктов в эту страну показывает мощь Ирана.