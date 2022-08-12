Азербайджанский борец взял "золото" V Игр исламской солидарности, его коллега - "бронзу"

12 авг. 18:13

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизов выиграл золотую награду V Игр исламской солидарности.

В финальной схватке он победил со счетом 10:1 узбекского спортсмена Джасура Ортикбоева.

Азербайджанская девушка-борец Эльнура Мамедова завоевала бронзовую медаль, взяв верх со счетом 11:0 над тунисской спортсменкой Фате Хаммами.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.