Боец UFC намерен после окончания карьеры пойти по стопам Хабиба Нурмагомедова

12 авг. 17:58

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман планирует после окончания профессиональной карьеры заняться тренерской деятельностью. Об этом он заявил в интервью Sportskeeda.

"Думаю, что буду скучать по смешанным единоборствам до такой степени, что стану тренером. Буду таким же, как Хабиб Нурмагомедов. Возможно, не таким сумасшедшим, потому что он тренирует целую команду", - приводит его слова Чемпионат.com.

При этом Усман подчеркнул, что ему понравится тренировать.

Напомним, свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях. С тех пор Хабиб занимается тренерской деятельностью.