На курорте "Архыз" до конца года построят новый парковочный комплекс

12 авг. 17:48

К концу 2022 года на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии будет построена стоянка на 419 машино-мест. Об этом сообщил генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

По его словам, 286 из них - это места в здании двухуровневой наземной стоянки автомобилей открытого типа, а еще 133 - на плоскостной открытой стоянке.

"По договору подрядчик должен завершить работы в декабре 2022 года", - цитирует Тимижева ТАСС.

Помимо этого, сейчас идет строительство парковки на 800 мест на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Планируется, что ее введут в эксплуатацию к зимнему сезону.