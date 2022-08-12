Атилла Энгин дал в Москве старт новому международному историческому проекту

Международный дипломатический клуб Amicability вместе с компанией "Амедиа"и киношколой Александра Митты организовали в Москве встречу с культовым турецким актером и сценаристом Атиллой Энгином. Он дал старт новому международному проекту - съемкам исторического телесериала, посвященного жизни знаменитого воина, богослова, дипломата и просветителя шейха имама Шамиля.

Съемки сериала будут проходить в России, Турции, Египте и Саудовской Аравии. Накануне сценарист побывал в Махачкале, где посетил места, связанные с жизнью имама Шамиля. Для фильма планируется выбрать самые важные события из жизни Шамиля, к съемкам будут привлекаться специалисты по эпохе из Дагестана.

"Уже 35 лет я занимаюсь актерским мастерством и пишу сценарии. Я всегда интересовался историческими фильмами и хотел писать сценарии именно для них. Мне всегда хотелось понять, из чего состоит человеческая жизнь, как состоялся тот или иной исторический герой. Меня вдохновляет то, как человек ищет себя. Я пытаюсь разобраться, как какая-либо историческая личность нашла свой путь. Я также выступаю за справедливое отношение между людьми вне зависимости от их социального статуса. Таких же взглядов придерживался и шейх Шамиль. Теперь мне предстоит благое дело: написать сценарий для фильма про имама, описать его жизнь, углубиться в его биографию, понять, почему он стал такой важной исторической личностью", - заявил Атилла Энгин.

Энгин окончил Измирский университет Девятого сентября, начинал свою карьеру в кино как актер, отметился ролью кардинала в турецком хите "Воскресший Эртугрул". Свой первый сценарий написал в 2000 году — это была драма "Деревья умирают стоя". В дальнейшем он приложил руку к проектам "Ветка маслин", "1453 Завоевание", и "Основание: Осман".