Российский ФНБ сможет пополняться лирами, юанями и рупиями

12 авг. 17:45

Министерство финансов России работает над возможностью пополнения Фонда национального благосостояния валютами дружественных стран, говорится в проекте доклада Центробанка РФ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - сказано в документе.

В ЦБ РФ уточнили, что если новое бюджетное правило будет принято, то механизм вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля.