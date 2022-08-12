В метро Тбилиси из-за ремонта изменят движение поездов

12 авг. 17:37

В ближайшие выходные поезда первой линии Тбилисского метрополитена будут ездить зонально. Об этом говорится в сообщении городской мэрии.

Движение поездов изменено в связи с проведением ремонтных работ.

Как отмечается, 13 и 14 августа поезда будут ходить между станциями "Метро Ахметели" - "Дидубе" и "Вокзальная площадь" - "Варкетили". При этом станция "Надзаладеви" будет закрыта.

Также жители Тбилиси не смогут напрямую добраться напрямую до линии "Варкетили" - "Театр Ахметели".

В мэрии также сообщили, что вторая линия метро будет работать в штатном режиме, передает "Sputnik Грузия".