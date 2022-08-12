Министр культуры назвала профессию будущего

12 авг. 17:35

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала работу в анимации профессией будущего. Также она обратила внимание на важность учреждения официального праздника для представителей этой индустрии.

"Сегодня благодаря работе аниматоров воплощаются самые смелые замыслы как в индустрии кинематографа и мультипликации, так и в создании виртуальной реальности. Неизменно, что анимация - профессия будущего, и очень важно, что теперь у представителей этой области есть официальный праздник", - говорится в сообщении главы ведомства, опубликованном в Telegram-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что президент Росси Владимир Путин подписал указ о Дне анимации, который будет отмечаться 8 апреля.