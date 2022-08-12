На Ставрополье разработана интерактивная карта строительства и ремонта дорог

12 авг. 17:24

Миндор Ставрополья разработал интерактивную карту строительства и ремонта дорог и мостов, информирует пресс-службе губернатора края. Уточняется, что в настоящее время на нее нанесено 17 объектов.

На карте с указанием сроков и планов работ отмечены как реализуемые в настоящее время проекты, так и те, которые планируется реализовать в будущем. "Предполагается, что в дальнейшем карта будет пополняться новыми объектами. В настоящее время на нее нанесено 17 объектов, находящихся в стадии реализации", - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, карта не только позволит людям быть в курсе сроков ремонта дорог, но и станет дополнительным стимулом для дорожников соблюдать сроки выполнения работ.