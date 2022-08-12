Ребенок родился на высоте 4 тысячи метров на Эльбрусе

Туристка родила ребенка на станции канатной дороги Гара-Баши на Эльбрусе, об этом рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Событие произошло сегодня, на высоте около 4 тыс м.
"К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик", - пояснили в отряде.
Мать и ребенка под наблюдением спасателей на канатной дороге доставили на поляну Азау, где передали сотрудникам "скорой".
В отряде уточнили, что с таким на Эльбрусе сталкиваются впервые.
В Баксанской центральной районной больнице сообщили, что женщина и новорожденный чувствуют себя нормально, передает РИА Новости.