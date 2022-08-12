Ростуризм сообщил о восстановлении показателей внутреннего туризма

12 авг. 17:15

В России с начала года уже отдохнули более 34 млн человек, это даже чуть больше показателя доковидного 2019 года, сообщила на совещании по развитию туризма глава Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что по итогам 2022 года внутренний турпоток составит 61 млн человек.

Далее она отметила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока.

"В два раза выросло количество отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга. А раньше у нас преобладали бизнес-поездки. И это напрямую отразилось на обороте отрасли. По итогам этого года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года, это очень большой рост ", - приводит слова Догузовой "Интерфакс".