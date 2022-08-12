Тренерский штаб сборной России по футболу усилился новым специалистом

12 авг. 16:39

В тренерский штаб сборной России по футболу вошел Юрий Никифоров. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Ранее Никифоров работал помощником главного тренера в казахстанском "Иртыше", краснодарской "Кубани" и московском "Динамо".

"С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, еще со времен игровой карьеры. Но что более важно - у него есть опыт работы помощником главного тренера", - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

По его словам, Никифоров будет просматривать матчи и кандидатов в сборную, анализировать игры, держать связь с футболистами и клубами, за которые они выступают. "Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева" - цитирует наставника национальной команды пресс-служба РФС.

Напомним, 10 августа стало известно, что помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев возглавил подмосковные "Химки". При этом специалист продолжит работать в тренерском штабе сборной России.