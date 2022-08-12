Астрахань в сентябре примет Каспийский медиафорум

12 авг. 16:50

В Астрахани 9-10 сентября будет проходить VII Каспийский медиафорум, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Месяц остался до VII Каспийского медиафорума. Это большое международное событие пройдет в Астрахани 9-10 сентября под темой "Каспийские медиа. Молодежное измерение". В этом году акцент сделан на молодежной политике. Уверен, общение молодых людей из прикаспийских государств послужит дальнейшему укреплению связей между странами", - написал он в своем телеграм-канале.

На форуме ожидается свыше участников. "Гости - главные редакторы и журналисты ведущих изданий стран Прикаспия, лидеры общественного мнения, блогеры. Также планируется участие представителей Республики Беларусь, Республики Узбекистан, АТО Гагаузия (Республика Молдова)", - отметил губернатор.

Каспийский медиафорум будет проходить в Астраханском государственном театре оперы и балета.