Coral Travel запускает прямые рейсы в Египет с 3 сентября

12 авг. 16:26

Российский туроператор Coral Travel сообщил о запуске удобных прямых перелетов из Москвы на курорты Египта с 3 сентября.

Ежедневные рейсы будут выполняться на самолетах авиакомпании EgyptAir. Время в пути составит чуть больше пяти часов.

"Предусмотрены ранние вылеты из столичного Домодедово (в 5:30 утра в Шарм-эш-Шейх и в 6:00 - в Хургаду) и вечерние - обратно (в 22:45 из Шарм-эш-Шейха и в 22.00 из Хургады). Таким образом, туристы не теряют дни своего отдыха", - уточняет туроператор.

Неделя на двоих в отеле три звезды обойдется россиянам минимум в 112 тыс рублей, в отеле пять звезд по системе «все включено - минимум в 128 тыс рублей.