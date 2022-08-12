В Британии заявили, что призывы Зеленского подтверждают правоту Путина о русофобии

12 авг. 15:58

Призыв Владимира Зеленского прекратить гражданам РФ выдавать туристические визы отвратителен, считает обозреватель британской газеты The Spectator Оуэн Мэтьюс.

Ранее президент Украины сообщил, что Запад должен "закрыть границы" для россиян, поскольку им следует "жить в собственном мире, пока не поменяют свой подход".

Журналист сравнил заявление Зеленского с расизмом, напомнив о "запрете", который был в США во время президентства Дональда Трампа.

"Не давать человеку беспрепятственно путешествовать по Европе только за то, что у него российский паспорт, — точно такой же возмутительный расизм, как трамповский "запрет на въезд для мусульман", - цитирует его РИА Новости.

По словам Мэтьюса, позиция Зеленского ошибочна и опасна, заявив, что его призыв подтверждает правоту Владимира Путина, который ранее говорил о патологических русофобах на Украине и Западе, одержимых ненавистью ко всему русскому. Он также подчеркнул, что запрет противоречит западным ценностям.

"Любые запреты по национальному признаку не только безнравственны и отвратительны по своей природе", - добавил журналист.

Эксперт выразил уверенность, что Запад снимет ограничения для россиян, а также не будет исключать граждан РФ из вузов Европы.