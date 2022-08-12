Европа идет на уступки Ирану ради нефти?

Пока Байден занят Китаем и Украиной, Европа хочет совершить ход конем. Европейцы нашли способ вывести Иран из-под санкций, но согласится ли на это Вашингтон, большой вопрос.

Европейский союз предложил Ирану завершить расследования МАГАТЭ о незадекларированном ядерном материале, найденном в 2019 году. В обмен на это ЕС хочет от Ирана продвижения по "ядерной сделке" и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Данное предложение, как пишет газета Wall Street Journal, считается "серьезной уступкой" со стороны Европы, так как расследование является одним из "ключевых камней преткновения" для завершения переговоров и снятия с Ирана западных санкций. Иран много раз обращался к ЕС и США за отменой расследования, утверждая, что оно не имеет прямого отношения к "ядерной сделке". При этом израильские власти уверены, что найденные МАГАТЭ ядерные материалы в Иране напрямую доказывают, что "у Ирана была тайная программа по созданию атомной бомбы".

Несмотря на всю серьезность вопроса, ЕС готов закрыть глаза на этот момент лишь бы СВПД продвинулся. Зачем это нужно Европе? Дело в том, что ЕС ввел нефтяное эмбарго против России. Например, Германия с 1 января 2023 года совсем не будет покупать российскую нефть. Старому Свету нужна альтернатива. Такой альтернативой мог бы стать Иран. Но европейцы не могут покупать иранское топливо, пока не возобновлена ядерная сделка и не сняты санкции. Поэтому с приближением холодов и дедлайнов по эмбарго ЕС активнее пытается заключить новую сделку с ИРИ. По данным СМИ, дипломаты из Европы уже составили проект финального текста. Но для его утверждения нужно согласие других посредников – России, Китая, США – ну и самого Ирана.

Самую главную проблему создает подпись американцев. Они выдвигают слишком большие требования. Например, хотят, чтобы Иран не разрабатывал баллистические ракеты и не распространял свое влияние на Ближнем Востоке. Кроме того, США недавно обещали ввести новые санкции против Ирана, если Тегеран будет поставлять России военные беспилотники. Американцев также беспокоит, что в условиях санкций Иран и Россия начинают активнее взаимодействовать. Иранцы запускают с Байконура свой спутник, а Иран продает российскую нефть в третьи страны. Экономические отношения подкрепляются политическими. Недавно в Тегеране тепло приняли российского президента, а на предстоящем саммите Иран войдет в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Китай и Россия вряд ли будут препятствовать ядерной сделке, если Иран согласится на условия ЕС. Однако напряженные отношения между Россией и НАТО из-за Украины, и Китаем и США из-за Тайваня будут создавать новые препятствия не только для заключения сделки, но и для просто ведения переговоров за одним столом. Едва ли Иран пойдет на условия США и откажется от баллистических ракет и влияния на Ближнем Востоке. К тому же стоит напомнить, что по итогам последних парламентских и президентских выборов во власти Исламской Республики доминируют консерваторы. В отличие от реформаторов они не доверяют США и западной дипломатии.

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", иранист Фархад Ибрагимов сомневается в том, что предложения ЕС являются уступкой.

"На момент обнаружения ядерных материалов со стороны инспекторов МАГАТЭ США уже вышли из ядерной сделки. Это был май 2018 года. И к тому времени иранцы предупреждали всех – и европейцев, и всех остальных – что они будут постепенно выходить из ядерной сделки, поскольку она не функционирует в полном объеме. То, что сделал Иран, было общеизвестно. Иран этого не скрывал. Поэтому то, что сейчас представители ЕС говорят, что это жест доброй воли, не соответствует действительности. Жестом доброй воли можно было бы назвать, если бы Евросоюз, равно как и американцы, мог бы дать письменные гарантии о том, что они не выйдут из ядерной сделки, как это сделали в свое время США в мае 2018 года", – сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Похоже такими темпами ядерная сделка не будет заключена не только в ближайшие месяцы, а, возможно, и в ближайшие годы. Россия громко этому радоваться не может, потому что Иран – важный партнер, и Тегеран хотел бы отмены санкций. Однако горевать тоже не стоит, потому что без иранской нефти Европа будет более сговорчивой по украинской тематике.