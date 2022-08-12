Захоронение знатной женщины найдено на Кубани

12 авг. 15:38

Кубанские археологи обнаружили захоронение знатной женщины эпохи Средних веков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ходе раскопок на курганах XIII-XV веках нашей эры в Белореченском районе было установлено, что погребение было разграблено, однако в нем было найдено немало предметов той эпохи. Среди них бронзовые поясные наборы, детали головного убора, нашивные подвески и многое другое.

Как отметили специалисты, судя по памятникам, эти земли населяли этнически неоднородные народы, имеющие адыго-генуэзско-ордынское происхождение.