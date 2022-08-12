Шредер судится с бундестагом из-за России

12 авг. 15:37

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, который прекратил финансирование его бюро из-за связей экс-канцлера с Россией, пишет Bloomberg.

"Бывший канцлер Германии Герхард Шредер судится с парламентом страны, чтобы добиться возврата финансируемого правительством офиса и сотрудников - привилегий, которых он лишился после того, как отказал рвать связи с Россией", - говорится в публикации.

Административный суд Берлина подтвердил, что иск был подан. В бундестаге сообщили, что пока не получили его.

По оценкам адвокат Шредера в Ганновере Михаэля Нагеля, решение законодателей бундестага приостановить действие прав экс-канцлера на офис "не имеет никаких юридических оснований" и "является произвольным".

Bloomberg напоминает, что согласно закону Германии, у бывших канцлеров есть право на офис и сотрудников даже после окончания срока полномочий.

В мае Шредер остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге и без сотрудников. В правительстве страны сократили эту статью расходов сократили.

В Германии Шредер подвергается критике за работу на российские компании. Ранее на этой неделе в Социал-демократической партии Германии поднимался вопрос об исключении экс-канцлера из рядов - некоторые однопартийцы недовольны тесными связями Шредера с Россией, но решение не было принято.