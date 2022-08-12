Российский электромобиль Evolute будет стоит до трех миллионов рублей

12 авг. 15:22

Приобрести российский легковой электромобиль Evolute можно будет менее чем за 3 млн рублей, информирует пресс-служба бренда, пишет РИА Новости..

"Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей... Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей", - поделились в компании.

Производство электромобилей Evolute должно начаться в сентябре на заводе "Моторинвест" в Липецке, в продажу они поступят без промедления.