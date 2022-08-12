Эрдоган принял участие в открытии после реставрации исторической мечети в Стамбуле

12 авг. 14:58

В районе Ускюдар в Стамбуле состоялась церемония открытия после реставрации исторической мечети Айазма.

В мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, губернатор Стамбула Али Йерликая и др.

Выступая на церемонии, турецкий лидер отметил, что бережное отношение к культурному и историческому наследию страны, частью которой является 261-летняя мечеть Айазма, является чрезвычайно важным. Он также рассказал, что в скором времени в Стамбуле откроется еще одна мечеть - Барбаросса Хайреттин Паши.

После церемонии глава государства совершил в мечети Айазма пятничную молитву, передает агентство Anadolu.

Мечеть Айазма была построена в 1758 году. Она является одним из объектов наследия османского периода, построенных во времена правления 26-го падишаха Мустафы III.