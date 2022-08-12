"Яндекс" намерен стать партнером Кубка России по футболу

12 авг. 14:50

"Яндекс" планирует перебить предложение "Фонбет" и стать спонсором Кубка России по футболу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров.

На состоявшемся 11 августа совещании в РПЛ прошло голосование за основного медиапартнера и титульного спонсора Кубка России. Десять клубов проголосовали за вариант "Яндекс + BetBoom", еще шесть отдали предпочтение "Матч ТВ" и "Фонбет".

Доходы от контракта с "Яндексом" и BetBoom оценивались в 2,4 млрд рублей, от контракта с "Газпром-Медиа" и "Фонбет"- 2,16 млрд рублей. Поздже "Фонбет" увеличил предложение до 2,4 млрд рублей с НДС.

Новое голосование за основного медиапартнера намечено на 12 августа.