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Армения начала уголовное преследование граждан, попросивших азербайджанский паспорт

Ольга Калгашкина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Армения начала уголовное преследование граждан, попросивших азербайджанский паспорт

В Армении возбудили уголовные дела против двух граждан республики, они обвиняются в государственной измене и шпионаже, в связи с тем, что попросили азербайджанское гражданство.

По информации генпрокуратуры Армении, гражданин В.Г. в 2017 году был завербован иностранными спецслужбами и помогал им вести подрывную деятельность против армянского государства. Также утверждается, что мужчина держал постоянную связь с посольством Азербайджана в Грузии.

В июне 2022 года данный гражданин Армении пересек границу в сторону Грузии через КПП "Баграташен", а в начале августа записал видеообращение - в нем мужчина отказался от армянского гражданства и попросил дать ему гражданство Азербайджана.

Другой гражданин Армении И.В. проживал в Стамбуле и периодически публиковал в соцсетях антиармянские заявления. Мужчина критиковал политику Армении, в том числе ее действия во время Второй Карабахской войны, хвалил власти Азербайджана. В армянской генпрокуратуры полагают, что в Турции мужчина был завербован иностранной разведкой. И.В. также попросил азербайджанское гражданство, он сообщил, что хочет жить в Ханкенди, под юрисдикцией Азербайджана.

Как отметил главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров, за инициалами в пресс-релизе генпрокуратуры Армении скрыты имена Ишхана Вердяна и Ваге Гамбарян, обратившихся к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за азербайджанским паспортом в прошлый четверг и воскресенье соответственно. "Как можно заключить из сообщения армянских прокуроров, не только Вердяну, но и престарелому Гамбаряну, пришлось бежать из Армении, прежде чем попросить Баку о гражданстве Азербайджана. Раскрытие данной информации, как и возбуждение уголовных дел преследует очевидную цель – запугать армянских граждан, которые все больше задумываются сейчас над тем, чтобы остаться жить в Ханкенди и соседних городах и селах на законных основаниях как граждане Азербайджана. Ереван прямо говорит карабахским армянам: кто попытается сменить гражданство и остаться в Карабахе, получит уголовное дело в Армении", - сказал он. 
  
"Более того, люди, которые просто хотят жить в Карабахе легально, обвинены армянским государством в "ведении подрывной деятельности", хотя никакого подрыва государственных устоев Армении тут нет. Даже если Вердян и Гамбарян смогут заразить жителей армянских территорией жаждой эмигрировать в Азербайджан, этим людям никак не удастся в массовом порядке переехать на азербайджанскую землю. Ведь речь идет только о паспортизации коренного армянского населения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана. Как понимать это обвинение? Очевидно, так, что одной из основ армянского государства по-прежнему является ненависть к соседям. Поэтому Ереван и считает, что граждане, заявляющие о необходимости жизни в мире с Азербайджаном и азербайджанцами, "ведут подрывную деятельность", по-видимому, противостояние национализму остается в Армении табу", - сообщил Андрей Петров. 
  
"В то же время, государство показывает людям путь к переезду в Азербайджан – для этого нужно заранее выехать из Армении и просить об азербайджанском гражданстве фактически в статусе беженца с территории другой страны, пока армяно-азербайджанская граница не открыта и отношения двух государств не нормализованы подписание мирного договора. Такая схема является в том числе и поощрением карабахским армянам не уезжать из своих домов при изменении зоны временного размещения российских миротворцев в Азербайджане – в этом нет смысла, ведь после эмиграции в Армению им будет намного сложнее вернуться назад: Ереван заведет на них уголовные дела за "ведение подрывной деятельности". Вряд ли это входит в замысел кампании против Вердяна и Гамбаряна, армянское государство скорее просто мстит гражданам за инициативу по легализации проживания в Ханкенди, и тем не менее, это намек: оставайтесь в Карабахе оставайтесь в Азербайджане", - обратил внимание главный редактор "Вестника Кавказа".

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