Сотрудники Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта посетили университет имени Лесгафта в Санкт-Петербурге

12 авг. 14:33

Представители Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта провели встречу с Национальным Государственным университетом имени Лесгафта в Санкт-Петербурге Сергеем Петровым, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Академии Наиля Калантарлы и Лала Ахмедова прибыли в университет физкультуры и спорта для обсуждения перспективных направлений развития сотрудничества учебных заведений. В диалоге приняли участие директор Института менеджмента и социальных технологий и глава Центра международных образовательных программ Светлана Росенко. Стороны выразили взаимный интерес к развитию двусторонних связей и готовность к скорейшему осуществлению реализации программы зимних/летних школ для студентов и слушателей, проведения совместных научных конференций, запуска программы "Приглашенный профессор", организации практикоориентированных стажировок для студентов и слушателей.

Сергей Петров обозначил готовность вуза к реализации программ академической мобильности студентов, программ двойных дипломов, дополнительного профессионального образования. Университет имени заявил о готовности принимать участие в совместных спортивных и культурно-массовых мероприятиях.