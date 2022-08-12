Молитвенные зоны появились в аэропорту Сочи

12 авг. 14:29

Аэропорт Сочи обзавелся круглосуточными молитвенными зонами для представителей различных религий.

Всего молитвенных зон в авиагавани оборудовали три - одна для православных, две для представителей других религий.

Православная часовня в честь святого архистратига божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных расположилась в терминале С2. В часовне есть иконостас, молитвенные тексты и небольшая церковная лавка.

Молитвенные места для представителей различных конфессий появились в стерильной зоне терминала С2 и в секторе прилета международных линий С1. Место для молитвы огорожено ширмой, внутри уложен ковролин, чтобы верующие могли снять обувь, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».