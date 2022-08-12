Галлюциогенный мед отправил в кому медведицу в Турции

12 авг. 14:05

Бурую медведицу в турецком Дюздже удалось спасти после того, как она впала в кататоническое состояние из галлюциногенного меда, сообщает The Guardian

Отмечается, что животное проникло на горную пасеку, где занимаются изготовлением данного лакомства. "Безумный мед" делают в небольших количествах в горах Качкар над Черным морем из местных видов рододендронов, нектар которых содержит сильнодействующий нейротоксин - небольшой ложки хватит для того, чтобы вызвать эйфорию и галлюцинации.

Объевшуюся медведицу отправили к ветеринару, сейчас ее состояние стабилизировалось. Через несколько дней ее выпустят на волю.