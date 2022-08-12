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Центробанк России поделился сценарием "Глобальный кризис"

Центробанк России поделился сценарием &quot;Глобальный кризис&quot;

Банк России допускает развитие глобального кризиса, который приведет к фрагментации мировой экономики.

"Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках", - говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

Согласно данному сценарию, "страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени - на увеличение локализации производств".

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