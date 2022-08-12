Украина подтвердила платеж от "Транснефти"

12 авг. 13:45

Украина получила от "Транснефти" платеж за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Об этом заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Украинская сторона подтвердила получение платежа", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Украина 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в связи с отсутствием поступления дeнежных средств за указанные услуги. При этом транзит по северной ветке нефтепровода через Беларусь в направлении Польши и Германии не прекращался.