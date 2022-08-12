Смертельное ДТП произошло в Дагестане с туристами

12 авг. 13:43

Автомобиль с туристами в Дагестане вылетел с дороги в обрыв, погиб один человек.

МВД Дагестана сообщает, что ДТП произошло минувшим вечером в Докузпаринском районе.

"Накануне ночью, примерно в 22:00, на 16 километре автодороги "Усухчай - Куруш 39-летний житель Московской области, управляя автомобилем LADA Largus, не справился с управлением», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате автомобиль съехал в обрыв высотой около 100 метров, а затем опрокинулся. Водитель скончался на месте, в больницу доставлены двое его пассажиров - 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний житель Хабаровского края.