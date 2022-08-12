Всемирную ассоциацию женщин-врачей возглавила грузинка

12 авг. 13:13

Новым генеральным секретарем Всемирной ассоциации женщин-врачей (MWIA) стала грузинка Мариам Джаши, которая ранее была депутатом правящей партии "Грузинская мечта" и членом IX созыва парламента, передает BMG.

Джаши на эту должность назначили представители Ассоциации женщин-врачей Грузии. Ассоциация выбрала Джаши на эту должность еще в июне 2022 года.

Напомним, в состав Всемирной ассоциации женщин-врачей входят ассоциации примерно 100 мировых стран. Ее целью является поддержка связей между женщинами всего мира, решившими посвятить свою жизнь медицине. В настоящее время ассоциация занимается активной разработкой программы по борьбе с насилием в отношении женщин и пожилых людей.