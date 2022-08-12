Новый бренд смартфонов пришел в Россию из Франции

12 авг. 13:11

В России стартовали продажи смартфонов французского бренда Wiko, новинка поступила в продажу в магазины "М.Видео-Эльдорадо.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"... выводит на российский рынок популярный французско-китайский бренд Wiko. Первой доступной моделью новой марки на отечественном рынке станет смартфон Wiko Т3 в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей, осенью ритейлер добавит еще три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары", - сообщили в пресс-службе компании, пишет РИА Новости.

"Мегафон" начнет продажи смартфона Wiko Т3 до конца августа.

Французский бренд Wiko был основан в 2011 году в Марселе. Wiko занимает шестое место по продажам в Западной Европе. Всего он представлен более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.