В Казахстане начнут вакцинировать от коронавируса с семи лет

12 авг. 13:01

Главный внештатный детский инфекционист Минздрава Казахстана Динагуль Баешева заявила о скором снижении возраста, минимального для вакцинации от COVID-19.

Она отметила, что в ведомстве внимательно изучают практики, которые применяются в разных странах мира.

"Безусловно, наш консультативный комитет рассматривает эти вопросы. Вы знаете, что вносимые в наши клинические протоколы все нововведения всегда опираются на доказательную базу, на международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен", - цитирует ее Sputnik Казахстан.